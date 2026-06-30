Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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30.06.2026 21:50:53

Schneider Electric Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Analyst Phil Buller hält den angekündigten 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite für "sehr teuer" und "wenig hilfreich". Glücklicherweise sei er mit Blick auf die Marktkapitalisierung des Elektrotechnik-Konzerns klein, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Die Sparte Industrial Automation, der Cognite zugeordnet werde, benötige zwar Maßnahmen, um ihre Position im Vergleich zu den Wettbewerbern zu festigen, doch ob das norwegische Unternehmen diesen Zweck erfülle, dürfte sich erst mit der Zeit zeigen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 20:00 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
285,60 € 		Abst. Kursziel*:
17,30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
280,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,39%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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