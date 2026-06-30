NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Analyst Phil Buller hält den angekündigten 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite für "sehr teuer" und "wenig hilfreich". Glücklicherweise sei er mit Blick auf die Marktkapitalisierung des Elektrotechnik-Konzerns klein, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Die Sparte Industrial Automation, der Cognite zugeordnet werde, benötige zwar Maßnahmen, um ihre Position im Vergleich zu den Wettbewerbern zu festigen, doch ob das norwegische Unternehmen diesen Zweck erfülle, dürfte sich erst mit der Zeit zeigen./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 20:00 / BST





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