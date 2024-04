Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 67 auf 70 Euro angehoben. Die "Buy"-Bewertung wurde unterdessen vom Experten Richard Dawson und seinem Team in der am Dienstag erstellten Studie bestätigt.

Das verstärkte Engagement im Kerngebiet Mittlerere Osten bringe das Unternehmen in eine solide Position, um von der hohen Aktivität in der Region für sein Kerngeschäft zu profitieren, erklärte Dawson. Die Lockerung des Ziels, bis zum Jahr 2030 die Hälfte des Umsatzes in einem Segment zu erzielen, das mit der Energiewende zusammenhängt, gebe inzwischen genug Spielraum, um die richtigen Zukäufe zu tätigen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 5,27 Euro für 2024. Für 2025 rechnen die Experten mit einem Ergebnis je SBO-Anteilsschein von 5,47 Euro und für 2026 mit 6,23 Euro. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,05 Euro für 2024, sowie 2,10 bzw. 2,15 Euro für 2025 bzw. 2026.

Zum Vergleich: Am Mittwochvormittag notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse bei 46,30 Euro.

