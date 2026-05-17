Siemens Aktie
|258,70EUR
|-13,10EUR
|-4,82%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
14.05.2026 09:15:14
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien durchwachsen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
255,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
272,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
258,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,43%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
