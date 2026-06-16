Siemens Aktie
|273,80EUR
|4,00EUR
|1,48%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
270,35 €
|
Abst. Kursziel*:
14,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
273,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,22%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
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