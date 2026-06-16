Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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16.06.2026 07:50:37

Siemens Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
270,35 € 		Abst. Kursziel*:
14,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
273,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,22%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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