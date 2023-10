NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 18,00 auf 16,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Um dem zyklischen Gegenwind Rechnung zu tragen, habe er seine Prognosen für den Energietechnikkonzern reduziert, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Er glaubt aber, dass Siemens Energy das Geschäftsjahr 2022/23 im Einklang mit dem jüngsten Ausblick abschließen wird, eine Aufwertung jedoch erst dann erfolgen wird, wenn die Bilanzsorgen aus dem Weg geräumt sind./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 20:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 00:15 / BST



