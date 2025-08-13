Sixt Aktie
|89,20EUR
|-4,35EUR
|-4,65%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Autovermieter habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Marc-René Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
93,55 €
|
Abst. Kursziel*:
33,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,13%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
10:29
|ROUNDUP: Sixt legt nicht so deutlich zu wie erwartet - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed (EQS Group)
|
12.08.25
|Ausblick: Sixt verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.08.25
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.08.25
|SDAX aktuell: SDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Sixt SE St zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sixt SE St.
|09:56
|Sixt Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|89,40
|-4,44%
