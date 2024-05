FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Sixt von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 110 auf 85 Euro gesenkt. Analyst Dirk Schlamp begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer überraschenden Gewinnwarnung und zunehmendem Gegenwind. Ein zentrales Problem sieht der Experte in gestiegenen Kosten und Margendruck. Zudem erwartet er weiter sinkende Mietwagenpreise. Herausforderungen ergäben sich außerdem durch fallende Gebrauchtwagenpreise, die die Restwerte der Flottenfahrzeuge unter Druck setzten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 16:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 16:56 / MESZ



