SpaceX Aktie
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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Alle Systeme laufen", schrieb John Hodulik am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Weltraum- und KI-Konzerns. Er rechnet mit einem Umsatz von 13,8 Milliarden Dollar und einem bereinigten operativen Ergebnis von 7,5 Milliarden Dollar und liegt damit nach eigener Aussage jeweils klar über dem Konsens./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 02:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 210,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 149,24
|
Abst. Kursziel*:
40,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 149,35
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,61%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
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