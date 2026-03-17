HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Nay Soe Naing resümierte am Montag die insgesamt durchwachsene Berichtssaison der europäischen Bausoftwarespezialisten. Der Subsektor Prozesssteuerung habe am stärksten abgeschnitten und bleibe auch sein Favorit, so der Experte. Nemetschek gehört zu seinen Top-Empfehlungen. Die Aktienbewertung sei inzwischen extrem niedrig, trotz überdurchschnittlicher Wachstumsaussichten./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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