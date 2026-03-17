Nemetschek Aktie
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Nay Soe Naing resümierte am Montag die insgesamt durchwachsene Berichtssaison der europäischen Bausoftwarespezialisten. Der Subsektor Prozesssteuerung habe am stärksten abgeschnitten und bleibe auch sein Favorit, so der Experte. Nemetschek gehört zu seinen Top-Empfehlungen. Die Aktienbewertung sei inzwischen extrem niedrig, trotz überdurchschnittlicher Wachstumsaussichten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,50 €
|
Abst. Kursziel*:
79,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82,48%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
16.03.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Nemetschek auf 95 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
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13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
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13.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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13.03.26
|Nemetschek will höhere Dividende zahlen (dpa-AFX)
|
13.03.26
|Dividendenplus bei Nemetschek: Aktie reagiert positiv (Dow Jones)
|
13.03.26
|EQS-News: Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2025 um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie vor (EQS Group)
Analysen zu Nemetschek SE
|07:19
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
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|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|07:19
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Nemetschek Buy
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|30.01.26
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|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)