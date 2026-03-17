LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 137 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die sogenannten Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung beschleunigten sich, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. Die damit verbundenen mittelfristigen Wachstumpotenziale würden nach wie vor übersehen. Der Experte nannte die Aspekte Stromerzeugung, Netzaufrüstung, Datenzentren, IT-Sicherheit und Automatisierung./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.