VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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17.03.2026 09:12:36

VINCI Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 137 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die sogenannten Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung beschleunigten sich, schrieb Pierre Rousseau am Montagabend. Die damit verbundenen mittelfristigen Wachstumpotenziale würden nach wie vor übersehen. Der Experte nannte die Aspekte Stromerzeugung, Netzaufrüstung, Datenzentren, IT-Sicherheit und Automatisierung./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Overweight
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
125,20 € 		Abst. Kursziel*:
27,80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
131,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,86%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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