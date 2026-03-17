NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der lang erwartete Landtausch zwischen Resolution Copper und dem United States Forest Service (USFS) bedeute, dass Rio Tinto nun in der Lage sei, angemessene Investitionen in das Resolution-Projekt zu tätigen, schrieb Ben Davis am Dienstag./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:39 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.