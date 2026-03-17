Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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17.03.2026 07:43:17

Givaudan Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum ersten Quartal 2026 von 3110 auf 3040 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der Folge des Kriegs im Nahen Osten dürften die Volumina des Duftstoff- und Aromenherstellers im März schwächer gewesen sein, schrieb Charles Eden in seinem Ausblick am Montagabend. Das ohne Zukäufe erwirtschaftete Umsatzwachstum schätzte er auf 1,6 Prozent und mithin geringer als seine ursprüngliche Annahme von 2,4 Prozent./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3 040,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2 813,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
8,07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2 790,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8,96%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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