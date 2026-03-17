Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum ersten Quartal 2026 von 3110 auf 3040 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der Folge des Kriegs im Nahen Osten dürften die Volumina des Duftstoff- und Aromenherstellers im März schwächer gewesen sein, schrieb Charles Eden in seinem Ausblick am Montagabend. Das ohne Zukäufe erwirtschaftete Umsatzwachstum schätzte er auf 1,6 Prozent und mithin geringer als seine ursprüngliche Annahme von 2,4 Prozent./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3 040,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2 813,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 790,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,96%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
16.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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16.03.26
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16.03.26
|Montagshandel in Zürich: SMI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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12.03.26
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12.03.26
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12.03.26
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Analysen zu Givaudan AG
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