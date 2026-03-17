Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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17.03.2026 08:54:22

Sartorius vz Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Mittelfristausblick anlässlich des Kapitalmarkttages signalisiere eine erwartungsgemäße Entwicklung im Bereich Bioprocessing, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag. Die Aussichten für Lab Products & Services (LPS) seien derweil etwas mau. Vom Dinner mit dem Management am Vorabend nahm der Experte starken Enthusiasmus hinsichtlich einer zurückkehrenden Nachfrage nach Equipment und aus China mit./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
217,90 € 		Abst. Kursziel*:
28,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
222,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,84%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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