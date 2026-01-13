NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature von 31,10 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Daniel Kerven passte seine Prognosen für den Wissenschaftsverlag unter anderem an jüngste Währungseffekte an. Daraus resultiere eine Senkung des Gewinns je Aktie für 2025 um 1 Prozent und für 2026 um 3 Prozent, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.