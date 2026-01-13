Springer Nature Aktie

17,94EUR -0,14EUR -0,77%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

13.01.2026 21:32:12

Springer Nature Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature von 31,10 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Daniel Kerven passte seine Prognosen für den Wissenschaftsverlag unter anderem an jüngste Währungseffekte an. Daraus resultiere eine Senkung des Gewinns je Aktie für 2025 um 1 Prozent und für 2026 um 3 Prozent, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,08 € 		Abst. Kursziel*:
71,46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72,80%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

