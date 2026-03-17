HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Geschäftszahlen von 92 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil rechnet laut seinem Kommentar vom Montagabend mit einem sich verschärfenden Wettbewerb in der Branche in diesem Jahr. Von zentraler Bedeutung sei, dass sich die Absatzlage in China stabilisiert. Die Modellreihe "Neue Klasse" dürfte wohl erst ab 2027 über die Regionen hinweg die Gewinn- und Verlustrechnung des Automobilherstellers merklich verbessern./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:16 / GMT

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