Fraport Aktie
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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Der Flughafenbetreiber habe stark abgeschnitten und mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Dienstag in ihrer ersten Reaktion. Das Unternehmensziel für das diesjährige Passagieraufkommen in Frankfurt entspreche den Erwartungen, während das Ebitda-Ziel für diese gut zwei Prozent Aufwärtspotenzial beinhalte. Der Ausblick berücksichtige allerdings noch keine möglichen Auswirkungen des Iran-Kriegs - diese dürfte bei der anstehenden Telefonkonferenz im Fokus stehen. Positiv wertete Rall, dass Fraport bereits ein Jahr früher als geplant einen positiven Barmittelfluss (FCF) erreicht habe. Sie erwartet eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73,60 €
|
Abst. Kursziel*:
12,77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,54%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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