Hypoport Aktie
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WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 200 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren mit sehr niedrigen Volumina mit Hypothekentransaktion in Deutschland hätten sich der Markt und die Gewinne 2025 normalisiert, schrieb Gerhard Orgonas am Montagabend. 2026 stehe die Profitabilität im Mittelpunkt. Der neue mittelfristige Ausblick des Finanzdienstleisters belege den anhaltenden Fokus auf ein profitables Wachstum. Die Aktie sei selbst gemessen an der wegen KI-Sorgen gesunkenen Branchenbewertung sehr günstig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77,50 €
|
Abst. Kursziel*:
145,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
141,42%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SE
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16.03.26
|ROUNDUP: Hypoport will operative Marge bis Ende 2029 verdoppeln - Aktie schwankt (dpa-AFX)
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16.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
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16.03.26
|EQS-News: Hypoport delivers solid gross margin growth and disproportionate EBIT increase in 2025 (EQS Group)
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16.03.26
|EQS-News: Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und überproportionaler EBIT-Steigerung in 2025 (EQS Group)
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12.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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12.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
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12.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
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11.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Hypoport SE
|07:17
|Hypoport Buy
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|Hypoport Buy
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|14.11.25
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|10.11.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
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|14.11.25
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|Deutsche Bank AG
|14.11.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
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|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
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|Deutsche Bank AG
|14.11.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
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