CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 99 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Betrieb von Veranstaltungsstätten dürfte für den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an Bedeutung gewinnen, schrieb Annick Maas in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung, mit Blick auf den überraschenden Bau einer Multifunktionsarena in Mailand. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2026 um ein Prozent an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
67,30 €
|
Abst. Kursziel*:
48,59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,37%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
16.03.26
|XETRA-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
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16.03.26
|XETRA-Handel: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
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16.03.26
|CTS EVENTIM: EVENTIM LIVE expands in the French live market with promoter Pierre-Alexandre Vertadier (EQS Group)
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16.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.03.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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05.03.26
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Analysen zu CTS Eventim
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
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|Deutsche Bank AG
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|10.03.26
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|19.02.26
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Aktien in diesem Artikel
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