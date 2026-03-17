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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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17.03.2026 08:53:19

RELX Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx nach einer IT-Konferenz zum Thema Gesundheit mit einem Kursziel von 3075 Pence auf "Overweight" belassen. Hierbei sei es unter anderem um KI-Agenten für den Einsatz in Gesundheits-Informationstechnologie gegangen, schrieb Nick Dempsey am Montagabend. Klinische Informationen umfassten etwa die Dokumentation, die automatisierte Erwirtschaftung von Umsätzen sowie die Kontaktaufnahmen zu Patienten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30,75 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29,68 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,51 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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