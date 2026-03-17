RELX Aktie
|29,60EUR
|-0,28EUR
|-0,94%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx nach einer IT-Konferenz zum Thema Gesundheit mit einem Kursziel von 3075 Pence auf "Overweight" belassen. Hierbei sei es unter anderem um KI-Agenten für den Einsatz in Gesundheits-Informationstechnologie gegangen, schrieb Nick Dempsey am Montagabend. Klinische Informationen umfassten etwa die Dokumentation, die automatisierte Erwirtschaftung von Umsätzen sowie die Kontaktaufnahmen zu Patienten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30,75 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
11.03.26
|FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RELX-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)