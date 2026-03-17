Sartorius vz. Aktie
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Aussagen auf einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Die bis zum Jahr 2030 in Aussicht gestellten Ziele implizierten vier Prozent niedrigere Konsensschätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebitda), schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. An den entsprechenden Konsensprognosen für die Tochter Sartorius Stedim Biotech dürfte sich indes nichts ändern. Angesichts der jüngsten ausgeprägten Kursschwäche beider Aktien rechnet der Experte nun mit einer deutlichen positiven Reaktion auf diese Prognosen./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
295,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
217,70 €
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Abst. Kursziel*:
35,51%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
222,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
32,58%
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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