Springer Nature Aktie

18,08EUR -0,14EUR -0,77%


WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

13.01.2026 13:08:25

Springer Nature Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Dynamik im Research-Geschäft der wissenschaftlichen Verlagsgruppe erscheine nach wie vor stark, schrieb Steve Liechti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf Äußerungen des Managements vor den Mitte März anstehenden Geschäftszahlen für 2025./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Springer Nature Buy
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,30 € 		Abst. Kursziel*:
58,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,40%
Analyst Name::
Steve Liechti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Springer Nature

