Springer Nature Aktie
|18,08EUR
|-0,14EUR
|-0,77%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Dynamik im Research-Geschäft der wissenschaftlichen Verlagsgruppe erscheine nach wie vor stark, schrieb Steve Liechti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf Äußerungen des Managements vor den Mitte März anstehenden Geschäftszahlen für 2025./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,30 €
|
Abst. Kursziel*:
58,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,40%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
