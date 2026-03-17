Shell Aktie
|39,99EUR
|0,87EUR
|2,22%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach strategischen Aussagen zum Konzernportfolio mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Buy" belassen. Die größten Auswirkungen habe der Krieg im Nahen Osten auf den Gaspreis, schrieb Mark Wilson in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Shell sei unter den großen integrierten Ölkonzernen am stärksten im Flüssiggasgeschäft engagiert. Ein Drittel des operativen Cashflows stamme aus diesem Segment. Dem Unternehmen zufolge dürfte die Nachfrage nach Flüssiggas bis 2040 um 54 bis 68 Prozent steigen in Relation zu 2025./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 19:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,15 £
|
Abst. Kursziel*:
2,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,29%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
16.03.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.03.26
|Shell erwartet über Jahrzehnte kräftiges Wachstum der LNG-Nachfrage (Dow Jones)
|
16.03.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.03.26
|Zuversicht in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
13.03.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|07:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,51
|0,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:43
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|06:37
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:15
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:10
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|16.03.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|16.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|16.03.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|16.03.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|16.03.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG