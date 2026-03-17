LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Mittelfristausblick anlässlich des Kapitalmarkttages der Mutter Sartorius signalisiere eine erwartungsgemäße Entwicklung im Bereich Bioprocessing, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag. Die Aussichten für Lab Products & Services (LPS) seien derweil etwas mau. Vom Dinner mit dem Sartorius-Management am Vorabend nahm der Experte starken Enthusiasmus hinsichtlich einer zurückkehrenden Nachfrage nach Equipment und aus China mit./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.