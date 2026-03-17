Fraport Aktie
|74,80EUR
|3,25EUR
|4,54%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Flughafenbetreiber habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 beinhalte für die Konsensschätzung zum operativen Ergebnis (Ebitda) zudem ein bis zwei Prozent Luft nach oben. Dazu kämen die bestätigten Ziele für 2030 sowie die Bekräftigung der langfristigen Ausschüttungsquote. Die Aktie dürfte positiv darauf reagieren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,85 €
|
Abst. Kursziel*:
35,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,69%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
12:56
|AKTIE IM FOKUS 2: Fraport weiter erholt - Cashflow früher positiv als gedacht (dpa-AFX)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:20
|JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 83 Euro (dpa-AFX)
|
10:14
|ROUNDUP: Fraport will operatives Ergebnis weiter steigern - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
08:35
|AKTIE IM FOKUS: Fraport weiter erholt - Cashflow früher positiv als gedacht (dpa-AFX)
|
08:26
|KORREKTUR: Fraport verdient wegen höherer Abschreibungen weniger als erwartet (Dow Jones)