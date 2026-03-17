Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 36 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Manjari Dhar schätzt das Wachstum des Onlinehändlers in ihrem am Dienstag veröffentlichten Branchenkommentar nun etwas vorsichtiger ein. Sie begründet dies mit der Unsicherheit rund um die Auswirkungen agentischer KI und die enorm ambitionierten Margenziele. Die Aktien hält Dhar aus Bewertungssicht dennoch für attraktiv./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23,59 €
|
Abst. Kursziel*:
27,17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,90%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
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