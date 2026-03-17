HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 79,50 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Flughafenbetreiber sowohl 2025 als auch mit dem operativen Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Dies dürfte am Markt gut ankommen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.