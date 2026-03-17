Fraport Aktie

74,80EUR 3,25EUR 4,54%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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17.03.2026 08:35:30

Fraport Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fraport nach Zahlen mit einem Kursziel von 79,50 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Flughafenbetreiber sowohl 2025 als auch mit dem operativen Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Dies dürfte am Markt gut ankommen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
79,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
73,85 € 		Abst. Kursziel*:
7,65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,28%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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