Stabilus Aktie
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WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angepasste Ausblick des Autozulieferers deute auf ein schwaches viertes Quartal des laufenden Geschäftsjahres hin, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das verstärkte Engagement im Bereich humanoider Roboter sei noch in einer zu frühen Phase, um sich auszuwirken./rob/mf/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,80 €
|
Abst. Kursziel*:
59,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,96%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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