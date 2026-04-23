STMicroelectronics Aktie
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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass die durchschnittliche Analystenprognose für den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026 steigen wird./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
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Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
31,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,44 €
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Abst. Kursziel*:
-23,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28,05%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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