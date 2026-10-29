STRATEC Aktie
|22,75EUR
|-0,10EUR
|-0,44%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für In-vitro-Diagnostik brauche wohl einen enormen Schlussspurt, um seine Jahresziele noch zu erreichen, schrieb Michael Heider am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 12. November. Er kappte seine Ergebnisprognose für 2026 um etwa 2 Prozent./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,70 €
|
Abst. Kursziel*:
63,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,64%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STRATEC SE
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|STRATEC Buy
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|18.08.26
|STRATEC Hold
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|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|STRATEC SE
|22,75
|-0,44%
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|Alphabet A Overweight
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|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
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|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
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|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
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|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
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|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
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|12:29
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|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|DZ BANK
|12:11
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|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
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|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
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|UBS AG
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|11:43
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|11:21
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|UBS AG
|11:20
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|11:11
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|11:08
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