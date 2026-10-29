Air Liquide Aktie

179,80EUR 5,66EUR 3,25%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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29.10.2026 12:43:14

Air Liquide Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Das vergleichbare Wachstum im Gas- und Dienstleistungsgeschäft habe positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Zudem starte ein Aktienrückkaufprogramm früher als geplant./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
204,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
179,56 € 		Abst. Kursziel*:
13,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
179,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,46%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Air Liquide S.A. 179,68 3,18% Air Liquide S.A.

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13:11 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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13:06 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:01 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:56 AB InBev Outperform Bernstein Research
12:55 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:50 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:49 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
12:46 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
12:45 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
12:43 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
12:42 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:40 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
12:33 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
12:29 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
12:25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Airbus Kaufen DZ BANK
12:11 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 KION GROUP Outperform Bernstein Research
12:07 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
11:52 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11:51 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
11:51 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
11:45 Unilever Sell UBS AG
11:45 Delivery Hero Neutral UBS AG
11:45 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
11:44 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:43 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:21 Danone Buy UBS AG
11:21 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
11:20 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
11:19 BASF Neutral UBS AG
11:11 Vonovia Buy UBS AG
11:08 Befesa Buy UBS AG
11:07 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
11:04 STMicroelectronics Buy UBS AG
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10:58 adidas Neutral UBS AG
10:54 BBVA Neutral UBS AG
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