Air Liquide Aktie
|179,80EUR
|5,66EUR
|3,25%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Das vergleichbare Wachstum im Gas- und Dienstleistungsgeschäft habe positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Zudem starte ein Aktienrückkaufprogramm früher als geplant./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
204,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
179,56 €
|
Abst. Kursziel*:
13,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
179,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,46%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|179,68
|3,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG