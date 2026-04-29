HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Diagnostikkonzern habe erwartungsgemäße endgültige Jahreszahlen veröffentlicht und ambitionierte mittelfristige Wachstumsziele ausgegeben, schrieb Michael Heider am Dienstagabend. Darauf dürfte der Markt aber erst positiv reagieren, sobald Fortschritte sichtbar würden. Zudem rechne er mit einem schwachen ersten Quartal. Die Aktie sieht Heider derweil attraktiv bewertet./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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