STRATEC Aktie

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WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

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29.04.2026 07:38:40

STRATEC SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Diagnostikkonzern habe erwartungsgemäße endgültige Jahreszahlen veröffentlicht und ambitionierte mittelfristige Wachstumsziele ausgegeben, schrieb Michael Heider am Dienstagabend. Darauf dürfte der Markt aber erst positiv reagieren, sobald Fortschritte sichtbar würden. Zudem rechne er mit einem schwachen ersten Quartal. Die Aktie sieht Heider derweil attraktiv bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,86 € 		Abst. Kursziel*:
107,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
108,57%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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