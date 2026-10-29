NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Schlussquartal lasse aber eine Erholung des nicht ganz überraschend schwachen Geschäfts mit Schienenfahrzeugen erwarten./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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