Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den anderen Werten aus dem Bereich schwere Baustoffe unter Druck geraten, schrieb Julian Radlinger am Montag. Verantwortlich hierfür sei eine schwächere Grundstimmung hinsichtlich des Zementabsatzes in den USA. Radlinger sieht die Deutschen hier allerdings weiterhin in einer starken Position./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
144,15 €
|
Abst. Kursziel*:
59,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
143,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,06%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
21.09.26
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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21.09.26
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
18.09.26
|DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
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17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
17.09.26
|DAX aktuell: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
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|Heidelberg Materials Buy
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|15.09.26
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|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
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|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
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|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
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|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
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|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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