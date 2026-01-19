Ströer Aktie

35,70EUR -0,20EUR -0,56%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

19.01.2026 10:16:28

Ströer SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer auf "Overweight" belassen. Der Bewertungsaufschlag für eine mögliche Übernahme sollte das kurzfristige Abwärtspotenzial für die Aktie des Werbekonzerns begrenzen, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Er verwies auf Medienberichte zu einer möglichen Bewertung von 3,5 Milliarden Euro. Fraglich sei allerdings, ob das Management und wichtige Aktionäre für Angebote von Finanzinvestoren offen wären. Diebel rechnet zudem mit einer gewissen Erholung des deutschen Marktes und weiteren Marktanteilsgewinnen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

