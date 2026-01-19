Ströer Aktie
|35,70EUR
|-0,20EUR
|-0,56%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer auf "Overweight" belassen. Der Bewertungsaufschlag für eine mögliche Übernahme sollte das kurzfristige Abwärtspotenzial für die Aktie des Werbekonzerns begrenzen, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Er verwies auf Medienberichte zu einer möglichen Bewertung von 3,5 Milliarden Euro. Fraglich sei allerdings, ob das Management und wichtige Aktionäre für Angebote von Finanzinvestoren offen wären. Diebel rechnet zudem mit einer gewissen Erholung des deutschen Marktes und weiteren Marktanteilsgewinnen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
