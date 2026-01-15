Ströer Aktie
|35,75EUR
|-1,50EUR
|-4,03%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Mit Blick auf Ströer schrieben sie, der digitale Außenwerbebereich sei noch nicht ausreichend erschlossen. Darin stecke für das Unternehmen das größte Aufholpotenzial./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36,60 €
|
Abst. Kursziel*:
50,27%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,85%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
09.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.01.26
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
25.12.25
|MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25