Ströer Aktie
|35,35EUR
|-0,55EUR
|-1,53%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 39,00 auf 41,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Außenwerbungs-Spezialisten Ströer und JCDecaux seien trotz anhaltend volatiler Werbemärkte robust, schrieb James Tate am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025. Ströer werde sich weitere Anteile am deutschen Werbebudget sichern./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 02:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
41,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35,10 €
|
Abst. Kursziel*:
17,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,55%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
