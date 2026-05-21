LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach finalen Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Neben den zuvor veröffentlichen Eckdaten sei auch der Ausblick bestätigt worden, schrieb Alex Sloane am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Den Schwerpunkt der Telefonkonferenz sieht er auf dem Zeitpunkt einer möglichen Erholung des Zuckerpreises, für den das Management im neuen Geschäftsjahr noch keine signifikante Erholung erwarte./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:53 / GMT



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