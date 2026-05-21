Südzucker Aktie
|11,28EUR
|-0,46EUR
|-3,92%
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
Südzucker Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach finalen Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Neben den zuvor veröffentlichen Eckdaten sei auch der Ausblick bestätigt worden, schrieb Alex Sloane am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Den Schwerpunkt der Telefonkonferenz sieht er auf dem Zeitpunkt einer möglichen Erholung des Zuckerpreises, für den das Management im neuen Geschäftsjahr noch keine signifikante Erholung erwarte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
11,48 €
|
Abst. Kursziel*:
30,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,98%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
12:27
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
13.05.26
|Südzucker-Aktie springt an: Konzern bestätigt Jahresziele und rechnet mit starkem Q1 (dpa-AFX)
|
07.05.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
06.05.26