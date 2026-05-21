Südzucker Aktie

11,28EUR -0,46EUR -3,92%
Südzucker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

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21.05.2026 12:19:44

Südzucker Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach finalen Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Neben den zuvor veröffentlichen Eckdaten sei auch der Ausblick bestätigt worden, schrieb Alex Sloane am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Den Schwerpunkt der Telefonkonferenz sieht er auf dem Zeitpunkt einer möglichen Erholung des Zuckerpreises, für den das Management im neuen Geschäftsjahr noch keine signifikante Erholung erwarte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
11,48 € 		Abst. Kursziel*:
30,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,98%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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