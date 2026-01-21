Südzucker Aktie

9,41EUR -0,07EUR -0,74%
Südzucker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

21.01.2026 07:32:28

Südzucker Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Zuckerpreise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2026/27 reduziert, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb sowie angesichts der Volatilität bei CropEnergies und einer relativ angespannten Bilanz halte er das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für unattraktiv./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Underweight
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
9,53 € 		Abst. Kursziel*:
-5,56%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
9,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,36%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

