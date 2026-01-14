FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 9,50 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Zuckergeschäft bleibe auch im neuen Geschäftsjahr sehr herausfordernd, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung werde von steigenden Lagerbeständen, einer stagnierenden Nachfrage in den Industriestaaten sowie hohem Importdruck belastet. Eine schnelle Lösung für die Probleme sei auch im Ethanol-Geschäft nicht in Sicht./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



