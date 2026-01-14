Südzucker Aktie

9,46EUR 0,12EUR 1,29%
Südzucker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

14.01.2026 14:59:47

Südzucker Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 9,50 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Zuckergeschäft bleibe auch im neuen Geschäftsjahr sehr herausfordernd, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung werde von steigenden Lagerbeständen, einer stagnierenden Nachfrage in den Industriestaaten sowie hohem Importdruck belastet. Eine schnelle Lösung für die Probleme sei auch im Ethanol-Geschäft nicht in Sicht./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Verkaufen
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
9,18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
9,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

