FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 9,50 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Zuckergeschäft bleibe auch im neuen Geschäftsjahr sehr herausfordernd, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung werde von steigenden Lagerbeständen, einer stagnierenden Nachfrage in den Industriestaaten sowie hohem Importdruck belastet. Eine schnelle Lösung für die Probleme sei auch im Ethanol-Geschäft nicht in Sicht./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Verkaufen
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
9,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
9,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
