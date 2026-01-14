Südzucker Aktie

13.01.2026 13:13:11

Südzucker Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das Zahkenwerk decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rückläufige Zuckerpreise hätten einen operativen Verlust im Zuckersegment zur Folge gehabt. Den im August gesenkten Ausblick für zum Februarschluss endende Geschäftsjahr habe der Lebensmittelhersteller bestätigt./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Underweight
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
9,16 € 		Abst. Kursziel*:
9,11%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
9,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,12%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

13.01.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
19.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 Südzucker Hold Warburg Research

