Südzucker Aktie

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WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

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02.06.2026 16:03:58

Südzucker Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 11,85 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Diese hätten wie erwartet auf Höhe der vorläufigen Resultate gelegen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei angesichts potenzieller Kurstreiber konservativ. So habe die "US-Wetterbehörde" NOAA die Eintrittswahrscheinlichkeit eines mindestens starken Wetterphänomens El Nino im Winter 2026 zuletzt auf mehr als 65 Prozent erhöht. Damit könnten erneute Zucker-Produktionsausfälle in Schlüsselregionen einmal mehr die Weltmarktpreise antreiben./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Halten
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
11,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
11,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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