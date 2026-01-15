Südzucker Aktie
|9,51EUR
|0,17EUR
|1,77%
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
Südzucker Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 8,80 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Zahlen zum dritten Quartal seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seinem Resümee. Damit zeichne sich ein Licht am Ende des Tunnels ab./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
9,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,43 €
|
Abst. Kursziel*:
0,74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,11%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
