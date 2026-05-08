NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohen zeigt sich in einer am Freitag vorliegenden Studie enttäuscht vom Rückgang der Umsatzerlöse im Geschäft mit der Schadens- und Unfallrückversicherung. Deshalb und wegen der Margenentwicklung kürzte er seine Erwartungen an den Gewinn je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.