NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re nach Quarrtalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege 27 Prozent über der Konsensschätzung, zeige aber erste Auswirkungen des sich abschwächenden Branchenumfelds, schrieb Kamran M Hossain am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.