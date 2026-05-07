Swiss Re Aktie

135,85EUR -4,35EUR -3,10%
Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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07.05.2026 12:44:48

Swiss Re Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re nach Quarrtalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege 27 Prozent über der Konsensschätzung, zeige aber erste Auswirkungen des sich abschwächenden Branchenumfelds, schrieb Kamran M Hossain am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:01 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
123,95 CHF 		Abst. Kursziel*:
16,98%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
124,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16,65%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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