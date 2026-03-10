Swiss Re Aktie
|144,20EUR
|0,60EUR
|0,42%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
10.03.2026 14:33:51
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 155 auf 145 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran M Hossain senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Einnahmen des Rückversicherungsgeschäfts 2026 bis 2028 um jeweils zwei Prozent./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
145,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
129,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12,06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
129,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,84%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
17:58
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)