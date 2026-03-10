Swiss Re Aktie

144,20EUR 0,60EUR 0,42%
Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

10.03.2026 14:33:51

Swiss Re Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 155 auf 145 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran M Hossain senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Einnahmen des Rückversicherungsgeschäfts 2026 bis 2028 um jeweils zwei Prozent./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
129,40 CHF 		Abst. Kursziel*:
12,06%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
129,65 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11,84%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

