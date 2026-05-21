Swiss Re Aktie
|134,55EUR
|-3,05EUR
|-2,22%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 131 auf 112 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Quartalsberichte der Schweizer und ihrer Konkurrenz hätten gezeigt, dass die Kapitalrendite für Neugeschäft im laufenden Geschäftszyklus fortan eher unterdurchschnittlich ausfallen dürfte, schrieb Will Hardcastle am Mittwochabend. In seinem Basisszenario sieht er das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 unter dem derzeitigen Marktkonsens. Er rechnet auf Dreijahressicht nicht mit Ergebniswachstum, und dafür seien die Aktien zu hoch bewertet./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Sell
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
112,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
125,75 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,93%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
123,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,42%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Swiss Re auf 'Sell' - Ziel runter auf 112 Franken (dpa-AFX)
|
20.05.26
|Gewinne in Zürich: SMI beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Zürich in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
20.05.26