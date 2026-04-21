TAG Immobilien Aktie

15,91EUR 0,49EUR 3,18%
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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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21.04.2026 06:15:53

TAG Immobilien Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 15,20 auf 17,30 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet sich vom Wohnimmobilienspezialisten auf Fünfjahressicht eine deutlich überdurchschnittliche Ergebnissteigerung von im Schnitt 5,5 Prozent per annum, wie sie am Montagabend schrieb. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements positiv - nach Jahren der Verkäufe. Gleiches gilt für das Geschäft als Projektentwickler in Polen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Overweight
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,54 € 		Abst. Kursziel*:
11,33%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
15,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,74%
Analyst Name::
Celine Soo-Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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