Redcare Pharmacy Aktie
|49,84EUR
|-0,46EUR
|-0,91%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vereinbarter Honorarerhöhung für Apotheken durch das Bundeskabinett mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Dies bedeute für das operative Ergebnis (Ebitda) von Redcare Luft nach oben, schrieb Jan Koch in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,98 €
|
Abst. Kursziel*:
98,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
98,64%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
03.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
03.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
03.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
03.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
02.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
01.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|10:03
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|49,84
|-0,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:04
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:57
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|03.06.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|03.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research