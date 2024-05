ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktie des E-Fahrzeugbauers Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Analyst Joseph Spak verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf jüngste Presseberichte, in denen es zum einen um Untersuchungen der Staatsanwaltschaft wegen womöglich irreführender Informationen bei Systemen für Autonomes Fahren geht und zum andern um die Erlaubnis von Tests des Robo-Taxis in China. Die Untersuchungen könnten die Aktie belasten, so der Analyst. Die Nachrichten zum Robo-Taxi seien positiv, die Details dazu aber komplizierter./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 14:47 / GMT





