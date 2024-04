FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla nach Quartalszahlen von 170 auf 140 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Kennziffern des Elektroautobauers hätten mehrheitlich die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit der aktuellen Modellpalette, der Nachfrageschwäche und der aufkommenden Konkurrenz in China blieben die kommenden Quartale eine Herausforderung. Eine Monetarisierung des lang erwarteten Kompaktfahrzeugs und weiterer Zukunftsthemen liege noch in weiter Ferne. Entsprechend erscheine der aktuelle Kursanstieg der Aktie übertrieben./gl/he



